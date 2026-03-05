Артур Смағұлов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қысқа бағдарламада өнер көрсетті
Таллинде (Эстония) мәнерлеп сырғанаудан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлем біріншілігі аясында ерлер арасындағы жекелей сайыста қысқа бағдарлама өтті.
Қазақстан атынан Артур Смағұлов өнер көрсетті. Отандасымыз төрешілердің шешімімен 51.76 ұпай жинап, 37-орынға тұрақтады.
Ол еркін бағдарламаға жолдама ала алмады. Себебі бұл кезеңге өту үшін қысқа бағдарламаның қорытындысы бойынша үздік 24 спортшының қатарына ену қажет еді.
Жапониялық Рио Накада аралық көшбасшы атанды. Ол 89.51 ұпай жинап, осы жас санатында әлем рекордын жаңартты.
