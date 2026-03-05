#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Артур Смағұлов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қысқа бағдарламада өнер көрсетті

Артур Смағұлов жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қысқа бағдарламада өнер көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 22:06 Сурет: olympic.kz
Таллинде (Эстония) мәнерлеп сырғанаудан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлем біріншілігі аясында ерлер арасындағы жекелей сайыста қысқа бағдарлама өтті.

Қазақстан атынан Артур Смағұлов өнер көрсетті. Отандасымыз төрешілердің шешімімен 51.76 ұпай жинап, 37-орынға тұрақтады.

Ол еркін бағдарламаға жолдама ала алмады. Себебі бұл кезеңге өту үшін қысқа бағдарламаның қорытындысы бойынша үздік 24 спортшының қатарына ену қажет еді.

Жапониялық Рио Накада аралық көшбасшы атанды. Ол 89.51 ұпай жинап, осы жас санатында әлем рекордын жаңартты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Германиядағы жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: қазақстандық биатлоншылар спринтте өнер көрсетті
18:46, 04 наурыз 2026
Германиядағы жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: қазақстандық биатлоншылар спринтте өнер көрсетті
Бойсангур Датиев пен Гаухар Наурызова мәнерлеп сырғанаудан Төрт құрлық чемпионатында өнер көрсетті
18:55, 22 қаңтар 2026
Бойсангур Датиев пен Гаухар Наурызова мәнерлеп сырғанаудан Төрт құрлық чемпионатында өнер көрсетті
Мәнерлеп сырғанаушы Диас Жиренбаев Олимпиадаға іріктеу турнирінде қысқа бағдарламада өнер көрсетті
13:57, 20 қыркүйек 2025
Мәнерлеп сырғанаушы Диас Жиренбаев Олимпиадаға іріктеу турнирінде қысқа бағдарламада өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Для меня корты довольно медленные". Рыбакина - об условиях игры в Индиан-Уэллсе
00:11, 06 наурыз 2026
"Для меня корты довольно медленные". Рыбакина - об условиях игры в Индиан-Уэллсе
Казахстанская конькобежка стала 21-й на чемпионате мира в Херенвене
23:53, 05 наурыз 2026
Казахстанская конькобежка стала 21-й на чемпионате мира в Херенвене
"Куаныш" оформил разгром в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
23:31, 05 наурыз 2026
"Куаныш" оформил разгром в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Действующий чемпион Казахстана вылетел в первом раунде плей-офф
23:02, 05 наурыз 2026
Действующий чемпион Казахстана вылетел в первом раунде плей-офф
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: