Спорт

Гимнаст Милад Карими Бакудегі Әлем кубогы кезеңінің екі дүркін жеңімпазы атанды

Милад Карими, спорттық гимнастика, Баку, Әлем кубогы кезеңі, күміс медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 16:38 Сурет: olympic.kz
Спорттық гимнастикадан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшыларының бірі Милад Карими Әзірбайжанның Баку қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде екі дүркін жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, отандасымыз кермедегі жаттығуда екінші күміс жүлдесін жеңіп алды.

Финалда Карими төрешілердің шешімімен 15.033 ұпай жинап, екінші орынға ие болды.Тан Цзя-Хун (Тайбэй) 15.366 ұпаймен бірінші орынды иеленді. Үздік үштікті Анхель Барахас (Колумбия) түйіндеді - 14.400 ұпай.

Ал Диас Тойшыбек 13.900 ұпай жинап, төртінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, бұған дейін Карими еркін жаттығулар бағдарламасында күміс жүлдеге ие болған еді.

Сондай-ақ бүгін, 8 наурызда ат снарядындағы жаттығулар бойынша ақтық бәсеке өтті. Бұл жаттығуда Нариман Курбанов бесінші орын алса, Зейнолла Ыдырысов жетінші нәтиже көрсетті.

Оқи отырыңыз
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
20:51, 22 ақпан 2025
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
Гимнаст Милад Карими алтын медаль жеңіп алып, Әлем кубогының жалпы есебінде үздік атанды
16:06, 27 сәуір 2025
Гимнаст Милад Карими алтын медаль жеңіп алып, Әлем кубогының жалпы есебінде үздік атанды
Милад Карими Бакудегі спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдегер атанды
16:00, 07 наурыз 2026
Милад Карими Бакудегі спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдегер атанды
