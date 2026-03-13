#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Спорт

Елена Рыбакина – әлемнің екінші ракеткасы

Елена Рыбакина – әлемнің екінші ракеткасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 23:55
Индиан-Уэллс (АҚШ) турнирінің жартылай финалына шығуының арқасында Елена WTA-ның лайв-рейтингінде 2-орынға көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми түрде бұл мәртебе келесі аптадан бастап бекітіледі.

Ширек финалда Рыбакина америкалық Джессика Пегуланы (№5 WTA) 6:1, 7:6 есебімен тізе бүктірді. Ал Ига Швентек Элина Свитолинадан жеңіліп, рейтингте үшінші орынға сырғыды.

Енді Елена финалға жолдама алу үшін дәл осы Свитолинамен кездеседі.

Айдос Қали
