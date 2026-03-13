Елена Рыбакина – әлемнің екінші ракеткасы
Индиан-Уэллс (АҚШ) турнирінің жартылай финалына шығуының арқасында Елена WTA-ның лайв-рейтингінде 2-орынға көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми түрде бұл мәртебе келесі аптадан бастап бекітіледі.
Ширек финалда Рыбакина америкалық Джессика Пегуланы (№5 WTA) 6:1, 7:6 есебімен тізе бүктірді. Ал Ига Швентек Элина Свитолинадан жеңіліп, рейтингте үшінші орынға сырғыды.
Енді Елена финалға жолдама алу үшін дәл осы Свитолинамен кездеседі.
