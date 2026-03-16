Спорт

Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің екінші ракеткасы атанды

Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің екінші ракеткасы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 17:15 Сурет: ktf.kz
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина Әйелдер теннис қауымдастығының (Women’s Tennis Association – WTA) жаңартылған әлемдік рейтингінде жоғарылады.

Жаңартылған тізім бойынша қазақстандық спортшы үшінші орыннан өзінің жеке рекорды саналатын екінші орынға көтерілді.

Бұл нәтиже Indian Wells Open (АҚШ) турниріндегі сәтті өнерінің арқасында мүмкін болды. Аталған WTA 1000 санатындағы жарыста Рыбакина финалға дейін жетті. Алайда шешуші кездесуде ол әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенкоге (Беларусь) жол берді.

Қазір Елена Рыбакинаның еншісінде 7783 ұпай бар. Ал Арина Соболенко 11025 ұпаймен көш бастап тұр. Үшінші орында тұрған Ига Швёнтектің қоржынында 7413 ұпай бар.

Айта кетейік, Индиан-Уэллстегі финалдан кейін тағы бір қазақстандық теннисші – Анна Данилина да рейтингте жоғарылады. Жұптық сайыста ол қазір төртінші орынға көтеріліп, өз мансабындағы ең үздік нәтижеге қол жеткізді.

Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің төртінші ракеткасы деп танылды
09:15, 22 мамыр 2023
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің төртінші ракеткасы деп танылды
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің үшінші ракеткасы атанды
10:18, 12 маусым 2023
Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің үшінші ракеткасы атанды
Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы атануы мүмкін
16:55, 16 ақпан 2026
Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы атануы мүмкін
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Бүгін
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
16:56, Бүгін
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Бүгін
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
16:33, Бүгін
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
