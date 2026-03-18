Спорт

Чемпиондар лигасының алғашқы ширек финалистері белгілі болды

Чемпиондар лигасының алғашқы ширек финалистері белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 14:36 Сурет: Instagram/psg
УЕФА Чемпиондар лигасы аясында алғашқы ширек финалистер белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

17 наурыздан 18 наурызға қараған түні 2025/2026 маусымының 1/8 финалындағы қарымта матчтар өтті. Бұл кездесулерге сегіз команда қатысты.

Норвегиялық "Будё-Глимт" жанкүйерлері үшін бұл ойын сәтсіз аяқталды. Өз алаңында үш голдық басымдыққа ие болғанына қарамастан, команда ірі есеппен жеңіліп, ширек финалға өте алмады. Қақпашы Никита Хайкин тоғыз сейв жасағанымен, "Спортинг" әлдеқайда мықты болды.

Осылайша, "Спортинг" клубы 1983 жылдан бері алғаш рет Чемпиондар лигасының ширек финалына жолдама алды.

Сурет: Telegram/Пас из-за границы

Сонымен қатар, ПСЖ ресейлік қақпашы Матвей Сафоновпен бірге "Челсиді" екінші рет қатарынан 3:0 есебімен жеңді. Реал Мадрид сапында Винисиустың дублі "Манчестер Ситиді" 2:1 есебімен жеңуге мүмкіндік беріп, команданы келесі кезеңге шығарды. Ал Арсенал алғашқы ойындағы тең нәтижеден кейін қарымта матчта "Байерді" 2:0 есебімен жеңіп, ширек финалға өтті.

Сурет: Telegram/ЖаркOFF

Осылайша, ойын күнінің қорытындысы бойынша Чемпиондар лигасының алғашқы ширек финалистері анықталды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
