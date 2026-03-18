Спорт

Қазақстандық дзюдошылар Хорватиядағы Еуропа кубогында бақ сынайды

Қазақстандық дзюдошылар Хорватиядағы Еуропа кубогында бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 19:28 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Хорватияның Дубровник қаласында өтетін Еуропа кубогына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) спортшылардың алдын ала тізімін жариялады.

Қазіргі таңда қатысушылар тізіміне тоғыз спортшы енген.

Ерлер:

60 келіге дейін: Дамир Болатбеков

66 келіге дейін: Қанат Сейілхан

73 келіге дейін: Данияр Шамшаев, Айбек Жақашов

81 келіге дейін: Қанат Әбітұлы

90 келіге дейін: Дидар Хамза

100 келіге дейін: Ермұхан Естай

Әйелдер:

48 келіге дейін: Сымбат Тағай

78 келіден жоғары: Толқын Тұрсынақынова

Еуропа кубогы 28-29 наурыз аралығында өтеді.

Айдос Қали
