Қазақстандық дзюдошылар Хорватиядағы Еуропа кубогында бақ сынайды
Қазақстан құрамасы дзюдодан Хорватияның Дубровник қаласында өтетін Еуропа кубогына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) спортшылардың алдын ала тізімін жариялады.
Қазіргі таңда қатысушылар тізіміне тоғыз спортшы енген.
Ерлер:
60 келіге дейін: Дамир Болатбеков
66 келіге дейін: Қанат Сейілхан
73 келіге дейін: Данияр Шамшаев, Айбек Жақашов
81 келіге дейін: Қанат Әбітұлы
90 келіге дейін: Дидар Хамза
100 келіге дейін: Ермұхан Естай
Әйелдер:
48 келіге дейін: Сымбат Тағай
78 келіден жоғары: Толқын Тұрсынақынова
Еуропа кубогы 28-29 наурыз аралығында өтеді.
Оқи отырыңыз
