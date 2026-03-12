Қазақстандық дзюдошылар Еуропа кубогында бақ сынайды
Байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да белдеседі. Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей.
Ерлер
60 келіге дейін: Сұңғат Нұрлатұлы, Нұрдәулет Мейрамбеков, Асылхан Зейнуллин, Тоқтар Үмітәлиев
66 келіге дейін: Мейірбек Байзақов, Нұрсұлтан Зайзағалиев, Ақжігіт Насыр
73 келіге дейін: Мәди Жеткерген, Ерсұлтан Дүйсенхан
81 келіге дейін: Азат Күмісбай, Жалғас Қайролла, Айғали Қалдыбек, Ерзат Арғынов
90 келіге дейін: Ақжол Дүйсенбаев, Данил Крылов, Айбол Нысанәлі
100 келіге дейін: Асқар Біржанов
100 келіден жоғары: Санжар Жабборов
Әйелдер
48 келіге дейін: Тасним Әбдуәлі, Іңкәр Құралбай, Аяна Дүйсенбай
52 келіге дейін: Меруерт Сәрсенова, Аружан Ережепова
57 келіге дейін: Карина Қаракенова
63 келіге дейін: Асылжан Орынбасарова, Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова, Дәмелі Асылханова
70 келіге дейін: Мөлдір Нарынова, Кристина Сотникова
78 келіге дейін: Шынар Абатова, Аруна Жангельдина
78 келіден жоғары: Камила Берліқаш
Айта кетейік, турнир 14-15 наурыз аралығында өтеді.