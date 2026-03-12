#Референдум-2026
Спорт

Қазақстандық дзюдошылар Еуропа кубогында бақ сынайды

Қазақстандық дзюдошылар Еуропа кубогында бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 21:57 Сурет: International judo federation
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Польшаның Варшава қаласында өтетін European Open 2026 турниріне қатысатын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да белдеседі. Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей.

Ерлер

60 келіге дейін: Сұңғат Нұрлатұлы, Нұрдәулет Мейрамбеков, Асылхан Зейнуллин, Тоқтар Үмітәлиев

66 келіге дейін: Мейірбек Байзақов, Нұрсұлтан Зайзағалиев, Ақжігіт Насыр

73 келіге дейін: Мәди Жеткерген, Ерсұлтан Дүйсенхан

81 келіге дейін: Азат Күмісбай, Жалғас Қайролла, Айғали Қалдыбек, Ерзат Арғынов

90 келіге дейін: Ақжол Дүйсенбаев, Данил Крылов, Айбол Нысанәлі

100 келіге дейін: Асқар Біржанов

100 келіден жоғары: Санжар Жабборов

Әйелдер

48 келіге дейін: Тасним Әбдуәлі, Іңкәр Құралбай, Аяна Дүйсенбай

52 келіге дейін: Меруерт Сәрсенова, Аружан Ережепова

57 келіге дейін: Карина Қаракенова

63 келіге дейін: Асылжан Орынбасарова, Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова, Дәмелі Асылханова

70 келіге дейін: Мөлдір Нарынова, Кристина Сотникова

78 келіге дейін: Шынар Абатова, Аруна Жангельдина

78 келіден жоғары: Камила Берліқаш

Айта кетейік, турнир 14-15 наурыз аралығында өтеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдодан Парижде өтетін Grand Slam турниріне қатысатын ұлттық құрама тізіміне өзгерістер енгізілді
19:52, 30 қаңтар 2026
19:52, 30 қаңтар 2026
Дзюдодан Парижде өтетін Grand Slam турниріне қатысатын ұлттық құрама тізіміне өзгерістер енгізілді
Ташкенттегі Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
17:45, 24 ақпан 2026
17:45, 24 ақпан 2026
Ташкенттегі Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
Қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысады
17:30, 03 наурыз 2026
17:30, 03 наурыз 2026
Қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысады
Оқи отырыңыз
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
