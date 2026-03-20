Спорт

Асылхан Асан фристайл-акробатикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды

Асылхан Асан фристайл-акробатикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 17:20 Сурет: olympic.kz
Фристайл-акробатикадан Қазақстан құрамасының өкілі Асылхан Асан Айролода (Швейцария) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы жекелей сайыста үздік нәтиже көрсетті.

Финалда Асан төрешілердің шешімімен 103.35 ұпай жинады. Осылайша алтыннан алқа тақты.

Оның командаласы Дінмұхаммед Райымқұлов 92.82 ұпаймен екінші орын алды. Ал үшінші орынды Беларусь өкілі Владислав Вазнюк (92.00) иеленді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Могулшы Юлия Феклистова жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 11-орынға ие болды
22:49, 20 наурыз 2026
Могулшы Юлия Феклистова жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 11-орынға ие болды
Тарихи жеңіс! Дінмұхаммед Райымқұлов фристайл-акробатикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
14:56, 10 қаңтар 2025
Тарихи жеңіс! Дінмұхаммед Райымқұлов фристайл-акробатикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
Қазақстан спортшысы фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы атанды
21:39, 05 сәуір 2024
Қазақстан спортшысы фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы атанды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев обозначил свою главную цель в UFC
00:11, 21 наурыз 2026
Хамзат Чимаев обозначил свою главную цель в UFC
Михаил Кравец сделал заявление после поражения "Барыса" в КХЛ
23:34, 20 наурыз 2026
Михаил Кравец сделал заявление после поражения "Барыса" в КХЛ
"Станет украшением": Авербух хочет видеть Шайдорова в своих ледовых шоу
23:10, 20 наурыз 2026
"Станет украшением": Авербух хочет видеть Шайдорова в своих ледовых шоу
Видео двух голов матча КПЛ "Астана" - "Тобол"
23:03, 20 наурыз 2026
Видео двух голов матча КПЛ "Астана" - "Тобол"
