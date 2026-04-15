Қазақстандық спортшы таеквондодан жасөспірімдер арасындағы Әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
Сурет: ҚР ҰОК
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Айым Серікбаева Өзбекстанның Ташкент қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметіне сүйенсек, о тандасымыз 44 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алды.
Финалда Серікбаева Мексика спортшысы Понсе Нуньес Ширлиді 2:0 есебімен айқын басымдықпен жеңді.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасының қоржынында жалпы үш медаль бар. Бұған дейін Ерасыл Ерзат (48 келіге дейін) пен Ислам Медетбай (55 келіге дейін) қола жүлдегер атанған еді.
