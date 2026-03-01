#Референдум-2026
Спорт

Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 16:01 Сурет: olympic.kz
Қазақстанның әйелдер құрамасы конькимен жүгіруден Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды.

Қазақстандық спортшылар командалық спринтте жеңіске жетті. Отандастарымыз 1:28.77 уақытта мәреге жетті.

Бұл сында ел намысын Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова және Варвара Глухова қорғады.

Польша құрамасы 1:28.94 уақыт нәтижесімен күміс жүлдеге ие болса, Канада 1:29.25 уақыт көрсеткішімен үшінші орын алды.

Айта кетейік, бұған дейін Кристина Шумекова 500, 1000 және 1500 метр қашықтықтарында чемпион атанып, 3000 метрде күміс жүлде жеңіп алған еді. Сондай-ақ ол кіші көпсайыста да топ жарды.

Айдос Қали
Конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
23:00, 19 ақпан 2026
23:00, 19 ақпан 2026
Конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
Үшінші алтын медаль: конькимен жүгіруден Кристина Шумекова тағы да чемпион атанды
15:17, 28 ақпан 2026
15:17, 28 ақпан 2026
Үшінші алтын медаль: конькимен жүгіруден Кристина Шумекова тағы да чемпион атанды
Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде 13 медаль жеңіп алды
21:44, 23 ақпан 2026
21:44, 23 ақпан 2026
Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде 13 медаль жеңіп алды
Призёр чемпионата Азии вышел победителем казахстанского дерби на элитном турнире в Албании
17:01, Бүгін
17:01, Бүгін
Призёр чемпионата Азии вышел победителем казахстанского дерби на элитном турнире в Албании
Четыре "классика" из Казахстана завершили борьбу за "золото" на турнире топ-класса
16:39, Бүгін
16:39, Бүгін
Четыре "классика" из Казахстана завершили борьбу за "золото" на турнире топ-класса
Борец из Казахстана дал бой суперзвезде из Кыргызстана, но всё равно уступил ему на элитном турнире
16:06, Бүгін
16:06, Бүгін
Борец из Казахстана дал бой суперзвезде из Кыргызстана, но всё равно уступил ему на элитном турнире
Владелец "Кайрата" хочет привезти "Барселону" в Алматы
15:42, Бүгін
15:42, Бүгін
Владелец "Кайрата" хочет привезти "Барселону" в Алматы
