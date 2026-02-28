#Референдум-2026
Спорт

Үшінші алтын медаль: конькимен жүгіруден Кристина Шумекова тағы да чемпион атанды

Кристина Шумекова, Германия, конькимен жүгіруші, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 15:17 Сурет: olympic.kz
Конькимен жүгіруден Қазақстан жасөспірімдер құрамасының көшбасшысы Кристина Шумекова Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында үшінші алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы отандасымыз 1000 метр қашықтықта 1:16.34 уақыт көрсеткішімен мәреге жетіп, үздік атанды, делінген ҚР Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарламасында.

Екінші орынды жапониялық Аяно Сэкигучи (Жапония) иеленді - 1:16.66. Қола жүлде австриялық Джанин Роснерге бұйырды - 1:17.00.

Анастасия Беловодова 1:17.99 уақыт нәтижесімен жетінші орын алды. Варвара Глухова 32-орынға тұрақтаса, Айзада Рымбек 34-орынға ие болды.

Айта кетейік, бір күн бұрын Шумекова 500 және 1500 метр қашықтықтарда да топ жарған еді.

