Үшінші алтын медаль: конькимен жүгіруден Кристина Шумекова тағы да чемпион атанды
Конькимен жүгіруден Қазақстан жасөспірімдер құрамасының көшбасшысы Кристина Шумекова Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында үшінші алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жолы отандасымыз 1000 метр қашықтықта 1:16.34 уақыт көрсеткішімен мәреге жетіп, үздік атанды, делінген ҚР Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарламасында.
Екінші орынды жапониялық Аяно Сэкигучи (Жапония) иеленді - 1:16.66. Қола жүлде австриялық Джанин Роснерге бұйырды - 1:17.00.
Анастасия Беловодова 1:17.99 уақыт нәтижесімен жетінші орын алды. Варвара Глухова 32-орынға тұрақтаса, Айзада Рымбек 34-орынға ие болды.
Айта кетейік, бір күн бұрын Шумекова 500 және 1500 метр қашықтықтарда да топ жарған еді.
