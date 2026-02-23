#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Спорт

Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде 13 медаль жеңіп алды

Конькимен жүгіру, Әлем кубогы кезеңі, Германия, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 21:44 Сурет: olympic.kz
Германияның Инцелль қаласында конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасында Әлем кубогының кезеңі аяқталды. Аталған байрақты бәсекеде ұлттық құрама 13 медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, Кристина Шумекова 1000 және 3000 метр қашықтықтарда топ жарды.

Нео-сеньорлар арасындағы 1000 метрде жүлделер толықтай қазақстандық спортшыларға бұйырды. Инесса Шумекова бірінші орын алды, Дарья Важенина екінші болды, ал Алина Дауранова үздік үштікті түйіндеді. 

Сондай-ақ Қазақстан (нео-сеньорлар) әйелдер арасындағы командалық спринтте жеңіске жетті.

Андрей Семёнов 1000 метрде (нео-сеньорлар) күміс жүлдеге ие болды. Ал әйелдер арасындағы командалық спринтте Қазақстан жасөспірімдер құрамасы екінші орын алды.

Сондай-ақ Қазақстан құрамасы ерлер арасындағы командалық спринтте (нео-сеньорлар) қола медальға ие болды.

Нео сеньорлар арасында 500 метр қашықтықта Алина Дауранова үздік атанды. Дәл осы қашықтықта Инесса Шумекова күміс жүлде алды.

1500 метр қашықтықта жасөспірімдер арасында Анастасия Беловодова үздік үштікті түйіндеді. Дәл осы қашықтықта нео сеньорлар арасында Мария Деген алтын медаль жеңіп алды.

Бұған дейін Нариман Құрбанов Германияда қола медаль иеленгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогының кезеңінде қола медаль жеңіп алды
11:28, 27 қаңтар 2025
Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогының кезеңінде қола медаль жеңіп алды
Конькимен жүгіруден Қазақстан құрамасы Польшада өткен Әлем кубогінде қола медаль жеңіп алды
14:56, 08 желтоқсан 2024
Конькимен жүгіруден Қазақстан құрамасы Польшада өткен Әлем кубогінде қола медаль жеңіп алды
Қазақстан спортшысы конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді
20:46, 02 желтоқсан 2024
Қазақстан спортшысы конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Лучшая теннисистка мира ответила, в чём её главная сила
01:20, 24 ақпан 2026
Лучшая теннисистка мира ответила, в чём её главная сила
Разгромом завершился бой Казахстан - Бразилия на престижном турнире в Болгарии
00:52, 24 ақпан 2026
Разгромом завершился бой Казахстан - Бразилия на престижном турнире в Болгарии
Судьи решили судьбу Казахстана на "малом чемпионате мира" по боксу
00:29, 24 ақпан 2026
Судьи решили судьбу Казахстана на "малом чемпионате мира" по боксу
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
00:15, 24 ақпан 2026
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: