Қазақстан конькимен жүгіруден Әлем кубогы кезеңінде 13 медаль жеңіп алды
Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, Кристина Шумекова 1000 және 3000 метр қашықтықтарда топ жарды.
Нео-сеньорлар арасындағы 1000 метрде жүлделер толықтай қазақстандық спортшыларға бұйырды. Инесса Шумекова бірінші орын алды, Дарья Важенина екінші болды, ал Алина Дауранова үздік үштікті түйіндеді.
Сондай-ақ Қазақстан (нео-сеньорлар) әйелдер арасындағы командалық спринтте жеңіске жетті.
Андрей Семёнов 1000 метрде (нео-сеньорлар) күміс жүлдеге ие болды. Ал әйелдер арасындағы командалық спринтте Қазақстан жасөспірімдер құрамасы екінші орын алды.
Сондай-ақ Қазақстан құрамасы ерлер арасындағы командалық спринтте (нео-сеньорлар) қола медальға ие болды.
Нео сеньорлар арасында 500 метр қашықтықта Алина Дауранова үздік атанды. Дәл осы қашықтықта Инесса Шумекова күміс жүлде алды.
1500 метр қашықтықта жасөспірімдер арасында Анастасия Беловодова үздік үштікті түйіндеді. Дәл осы қашықтықта нео сеньорлар арасында Мария Деген алтын медаль жеңіп алды.
Бұған дейін Нариман Құрбанов Германияда қола медаль иеленгенін жазғанбыз.