Спорт

Нариман Құрбанов Германияда қола медаль иеленді

Нариман Құрбанов, Германия, қола медаль, спорттық гимнастика, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 15:44 Сурет: olympic.kz
Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасы көшбасшыларының бірі Нариман Құрбанов Германияның Котбус қаласында өткен Әлем кубогының кезеңінде жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз ат снарядындағы жаттығудың финалында сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.

Құрбанов осы бағдарламаның ақтық сынында 14,933 ұпай жинап, қола медаль жеңіп алды.

Бірінші орынды 15,000 ұпаймен италиялық Габриэле Таргетта иеленді. Екінші орын армениялық Мамикон Хачатрянға бұйырды - 14,966 ұпай.

Қазақстандық Зейнолла Ыдырысов финалда 14,833 ұпай жинап, төртінші орынға ие болды.

Бұған дейін "Қайрат" футбол клубы жаңа маусымда Алматыда қатарынан үш матч өткізетінін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
