#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Қазақстанның екінші ракеткасы Майамидегі "Мастерс" турнирінде сенсация жасады

22.03.2026 09:59 Сурет: Instagram/shevchenkoo_17
22 наурызға қараған түні қазақстандық теннисші Александр Шевченко (ATP рейтингінде 84-орын) Майамидегі ATP 1000 санатындағы ірі турнирдің екінші айналымында әлемнің 9-ракеткасы америкалық Бен Шелтон-ды сенсациялық түрде жеңді - 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл Қазақстан құрамасының екінші нөмірлі ойыншысы үшін мансабындағы ең үздік матчтардың бірі деуге болады. Ол көптен бері әлемдік теннис элитасына қосылуға талпынып жүрсе де, әрдайым түрлі кедергілерге тап болатын.

Ал бұл жолы Майами корттарында нағыз серпіліс жасап, 2 сағат 22 минутқа созылған кездесуде атақты қарсыласынан басым түсті.

Енді Александр Шевченко турнирдің үшінші айналымында франциялық Юго Юмберге (ATP рейтингінде 34-орын) қарсы ойнайды.

Бұл сенсациялық жеңіс қазақстандық жанкүйерлерге біраз үміт сыйлады. Өйткені бұған дейін Александр Бублик, Юлия Путинцева және Анна Данилина турнирдің бастапқы кезеңдерінде-ақ жарыстан шығып қалған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: