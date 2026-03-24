Спорт

Рыбакина Майамидегі турнирдің ширек финалына шықты

Рыбакина Майамидегі турнирдің ширек финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 09:26
Қазақстанның бірінші, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Майамиде өтіп жатқан турнирдің ширек финалына шықты. Ол төртінші айналымда аустралиялық теннисші Талия Гибсонды (WTA рейтингінде 68-орын) сенімді түрде жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz

Қазақстандық теннисші қарсыласын екі сетте 6:2, 6:2 есебімен ұтты.

Рыбакинаның келесі кезеңдегі қарсыласы америкалық теннисші Джессика Пегула (әлемнің 5-ракеткасы) болады. Ол ширек финалға румыниялық Жаклин Кристианды (WTA-да 36-орын) 6:4, 6:1 есебімен жеңген еді.

WTA 1000 санатындағы Miami Open турнирінің жартылай финалына жолдама сарапқа салынатын матч 25 наурызға жоспарланған.

Айдос Қали
