Спорт

Кирилл Герасименко үстел теннисінен Қазақстан чемпионатында үш "алтын" жеңіп алды

Кирилл Герасименко үстел теннисінен Қазақстан чемпионатында үш "алтын" жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 10:15
Алматыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионаты аяқталып, оның жеңімпазы Кирилл Герасименко атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының көшбасшысы ел чемпионатында үш алтын медаль жеңіп алды. Ол жекелей, жұптық және аралас cында үздік шықты. Төменде турнирдің толық нәтижесі берілген.

Ерлер, жекелей сын

1-орын — Кирилл Герасименко (Астана)

2-орын — Санжар Жұбанов (Алматы)

3-орын — Ескендір Харки (Жамбыл облысы)

3-орын — Айдос Кенжеғұлов (Алматы)

Әйелдер, жекелей сын

1-орын — Зәуреш Ақашева (Қарағанды облысы)

2-орын — Жанерке Көшкімбаева (Қарағанды облысы)

3-орын — Сарвиноз Миркадирова (Алматы)

3-орын — Әнел Бақыт (Алматы)

Ерлер, жұптық сын

1-орын — Кирилл Герасименко / Алан Құрманғалиев (Астана / Қарағанды облысы)

2-орын — Дастан Кенжеғұлов / Айдос Кенжеғұлов (Алматы)

3-орын — Денис Жолудев / Сағантай Құрмамбаев (Шығыс Қазақстан облысы)

3-орын — Ескендір Харки / Ырысбек Артықметов (Жамбыл облысы / Шымкент)

Әйелдер, жұптық сын

1-орын — Әнел Бақыт / Ангелина Романовская (Алматы / Павлодар облысы)

2-орын — Жанерке Көшкімбаева / Альбина Жақсылықова (Қарағанды облысы)

3-орын — Зәуреш Ақашева / Сарвиноз Миркадирова (Қарағанды облысы / Алматы)

3-орын — Дарья Гамова / Екатерина Охмак (Қарағанды облысы)

Аралас сын

1-орын — Кирилл Герасименко / Зәуреш Ақашева (Астана / Қарағанды облысы)

2-орын — Алан Құрманғалиев / Дарья Фу (Қарағанды облысы)

3-орын — Искендер Харки / Сарвиноз Миркадирова (Жамбыл облысы / Алматы)

3-орын — Ырысбек Артықметов / Ангелина Романовская (Шымкент / Павлодар облысы)

Командалық жарыстар

Ерлер

1-орын — Алматы (Дастан және Айдос Кенжеғұловтар, Санжар Жұбанов, Абдулла Мамай, Нұрдәулет Ноғай)

2-орын — Қарағанды облысы (Алан Құрманғалиев, Владислав Захаров, Әмір Торғайбеков, Зиетжон Нұрматов, Асылхан Мағзұмбеков)

3-орын — Шымкент (Ырысбек Артықметов, Бақдәулет Әкімәли, Бекұлан Жамал, Сарвар Ырысәлиев, Нұрислам Қасым)

3-орын — Шығыс Қазақстан облысы (Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сағантай Құрмамбаев, Темірлан Жиенбаев, Данянь Ши)

Әйелдер

1-орын — Қарағанды облысы (Зәуреш Акашева, Жанерке Көшкімбаева, Альбина Жақсылықова, Дарья Фу, Мария Лукьянова)

2-орын — Алматы (Сарвиноз Миркадирова, Әнел Бақыт, Гузель Торшаева, Екатерина Пюрко, Айназ Әділгерей)

3-орын — Түркістан облысы (Шахзода Ахмадалиева, Назым Серікбай, Ноила Ханиязова, Мафтуна Ханиязова, Шахруза Шафкатова)

3-орын — Шығыс Қазақстан облысы (Наталья Шумилова, Арай Ашкеева, Кәмила Телегенова, Аққу Темірханова, Нұрчая Нұрман)

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан әуежайлары Барселона мен Анкараны басып озды
11:10, Бүгін
Қазақстан әуежайлары Барселона мен Анкараны басып озды
Париж Олимпиадасы: Кирилл Герасименко үстел теннисінен алғашқы матчында жеңіске жетті
09:20, 28 шілде 2024
Париж Олимпиадасы: Кирилл Герасименко үстел теннисінен алғашқы матчында жеңіске жетті
Кирилл Герасименко үстел теннисінен әлем чемпионатының 1/16 финалына жолдама алды
18:38, 20 мамыр 2025
Кирилл Герасименко үстел теннисінен әлем чемпионатының 1/16 финалына жолдама алды
Оқи отырыңыз
Арина Соболенко установила очередной рекорд в WTA
11:50, Бүгін
Арина Соболенко установила очередной рекорд в WTA
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
11:30, Бүгін
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
11:13, Бүгін
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
10:59, Бүгін
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
