#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Руслан Құрбанов Астанада өткен Әлем кубогында күміс жүлде жеңіп алды

Руслан Құрбанов Астанада өткен Әлем кубогында күміс жүлде жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.03.2026 09:03 Сурет: olympic.kz
Астанада өтіп жатқан семсерлесуден (шпага) Әлем кубогында қазақстандық Руслан Курбанов күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалда жерлесіміз Украина құрамасының өкілі Роман Свичкарға жол берді.

Шешуші кездесу 15:12 есебімен Свичкардың пайдасына аяқталды. Осылайша, Руслан Курбанов жарысты екінші орынмен түйіндеді.

Айта кетейік, бұған дейін Курбанов Германияның Хайденхайм қаласында өткен Әлем кубогы кезеңінде жеңіске жеткен болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан Астанада өткен семсерлесуден Әлем кубогында жартылай финалға шықты
13:10, Бүгін
Қазақстан Астанада өткен семсерлесуден Әлем кубогында жартылай финалға шықты
Қазақстандық спортшылар шпагадан әлем кубогында күміс жүлде жеңіп алды
19:31, 23 қаңтар 2024
Қазақстандық спортшылар шпагадан әлем кубогында күміс жүлде жеңіп алды
Елдана Тәліпова бокстан Әлем кубогының күміс медаль жеңіп алды
21:45, 06 шілде 2025
Елдана Тәліпова бокстан Әлем кубогының күміс медаль жеңіп алды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Бүгін
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Бүгін
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
17:51, Бүгін
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
17:12, Бүгін
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
