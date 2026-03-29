#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Семсерлесу: Қазақстан Астанадағы әлем кубогының "қола" жүлдесі үшін таласады

Семсерлесу: Қазақстан Астанадағы әлем кубогының &quot;қола&quot; жүлдесі үшін таласады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.03.2026 14:36 Сурет: olympic.kz
Астанада шпагамен семсерлесуден Әлем кубогы аясында ерлер арасындағы командалық жарыстың жартылай финалдық кездесулері өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл кезеңде Қазақстан құрамасы әлемдік рейтингте екінші орында тұрған Франциямен кездесті.

Командалар ұзақ уақыт бойы тең деңгейде өнер көрсетті. Алайда кездесудің соңында француздар басымдыққа ие болып, 45:38 есебімен жеңіске жетті.

Үшінші орын үшін өтетін кездесуде Қазақстан құрамасы жартылай финалда Италияға жол берген Жапониямен сынға түседі.

Айта кетейік, жартылай финалда ел намысын Вадим Шарлаимов, Александр Федотов және Никита Жулинский қорғады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан семсерлесуден өткен өз алаңындағы Әлем кубогын бір медальмен аяқтады
16:50, Бүгін
Қазақстан семсерлесуден өткен өз алаңындағы Әлем кубогын бір медальмен аяқтады
Махмұд Сабырхан да Әлем кубогының алтын жүлдесі үшін таласады
20:41, 05 шілде 2025
Махмұд Сабырхан да Әлем кубогының алтын жүлдесі үшін таласады
Боксшы Ертуған Зейнуллинов Астанадағы Әлем кубогының ширек финалында жеңіске жетті
21:36, 04 шілде 2025
Боксшы Ертуған Зейнуллинов Астанадағы Әлем кубогының ширек финалында жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Бүгін
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Бүгін
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
17:51, Бүгін
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
17:12, Бүгін
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: