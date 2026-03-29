#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Қазақстан семсерлесуден өткен өз алаңындағы Әлем кубогын бір медальмен аяқтады

Қазақстан семсерлесуден өткен өз алаңындағы Әлем кубогын бір медальмен аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.03.2026 16:50
Қазақстанның семсерлесу бойынша шпагашылар құрамасы Астанада өткен Әлем кубогындағы өнерін қорытындылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бағдарламаның соңғы түрі ретінде ерлер арасындағы командалық жарыстар өтті.

Қазақстандықтар үшінші орын үшін матчқа дейін жетті. Эльмир Әлімжанов, Никита Жулинский, Вадим Шарлаимов және Александр Федотов қола медаль үшін Жапониямен сынға түсті.

Тартысты өткен кездесуде Жапония құрамасы екі ұпай айырмасымен жеңіске жетті — 44:42. Қазақстан құрамасы төртінші орын алды.

Осылайша, турнир қорытындысы бойынша Қазақстан бір медальмен шектелді. Бір күн бұрын Руслан Құрбанов жекелей сында күміс жүлдеге ие болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: