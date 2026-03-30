Спорт

Велошабандоз Әлішер Жұмақанов Азия чемпионатында тағы бір күміс медаль ұтып алды

Велошабандоз, Әлішер Жұмақанов, Азия чемпионаты, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 18:52 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының тректегі велоспорт бойынша өкілі Әлішер Жұмақанов Тайгатайда (Филиппин) өтіп жатқан Азия чемпионатында ел қоржынына тағы бір жүлде салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық Олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазақстандық спортшы скрэтч дисциплинасында екінші нәтиже көрсетіп, күміс медаль иеленді.

Жарыста жеңісті Хайцзяо Сунь (Қытай) жеңіп алды. Үшінші орынды Цун Вай Чу (Гонконг) иеленді.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан құрамасы үш жүлде еншілеген болатын.

Әлішер Жұмақанов ұпай бойынша топтық жарыста екінші орын алды. Ал Рамис Дінмұхаметов пен Илья Карабутов мэдисон жарысында күміс жүлдеге ие болды. Сондай-ақ Рината Султанова жеке із кесу жарысында қола медаль жеңіп алды.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Қазақстандық боксшылар үшін Азия чемпионаты сәтсіз басталды
20:15, Бүгін
Қазақстандық боксшылар үшін Азия чемпионаты сәтсіз басталды
Денис Сергиенко маунтинбайктан Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды
16:48, 12 мамыр 2024
Денис Сергиенко маунтинбайктан Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды
Велошабандоз Анель Ташбай жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды
13:56, 26 қазан 2025
Велошабандоз Анель Ташбай жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
23:36, Бүгін
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
23:04, Бүгін
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
22:37, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
22:15, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
