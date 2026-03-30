Спорт

Қазақстандық гимнаст қыздар Болгариядағы Әлем кубогы кезеңінде көпсайыста өнер көрсетті

Гимнастика, қыздар, Болгария, Әлем кубогы кезеңі, көпсайыс , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 22:00 Сурет: olympic.kz
Софияда (Болгария) көркем гимнастикадан Әлем кубогы кезеңі аясында жеке көпсайыстағы жарыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы сапында Айбота Ертайқызы мен Айым Мейіржанова өнер көрсетті.

Ертайқызы 107.300 ұпай жинап, қорытындысында 14-орынға ие болды. Мейіржанова 102.800 ұпаймен 29-нәтиже көрсетті.

Жарыста Таисия Онофрийчук (Украина) жеңіске жетті — 116.600. Одан кейін Стилиана Николова (Болгария) — 116.200. Қола жүлдені София Раффаэли (Италия) — 115.700 иеленді.

Бүгін, 30 наурыз күні, жекелеген жаттығулар бойынша финалдар өтеді.

Бұған дейін қазақстандық баскетболшы қыздар Өзбекстан мен Қырғызстан құрамаларын ойсырата жеңіп, биылғы жылдың қыркүйек айында Таиландта өтетін Азия кубогына жолдама алғаны хабарланған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
