#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Спорт

Дзюдодан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасы жарияланды

Дзюдодан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасы жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 18:38
Халықаралық дзюдо федерациясы Қытайдың Ордос қаласында өтетін дзюдодан Азия чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан құрамасының өтініміне 18 спортшы енген.

Ерлер:

60 келіге дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан

66 келіге дейін: Нұрқанат Серікбаев

73 келіге дейін: Есет Қуанов

81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат

90 келіге дейін: Айдар Арапов

100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Әйелдер:

48 келіге дейін: Диана Бүркеева

57 келіге дейін: Дана Әбдірова, Бақыт Құсақбаева

63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова, Самалай Ерғалиева

70 келіге дейін: Ажар Асхат

78 келіге дейін: Аруна Жангельдина

+78 келіге: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова

Айта кетейік, құрамда өзгерістер болуы мүмкін.

Азия чемпионаты 16-18 сәуір аралығында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бой Батыра Джукембаева c узбекистанцем перенесён на другую дату: подробности
21:21, Бүгін
Бой Батыра Джукембаева c узбекистанцем перенесён на другую дату: подробности
Сербскую теннисистку дисквалифицировали почти на пять лет за договорные матчи
21:11, Бүгін
Сербскую теннисистку дисквалифицировали почти на пять лет за договорные матчи
Талгат Байсуфинов оценил победу Казахстана на новом турнире ФИФА
20:57, Бүгін
Талгат Байсуфинов оценил победу Казахстана на новом турнире ФИФА
Казахстан проиграл Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2026 по футболу
20:52, Бүгін
Казахстан проиграл Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2026 по футболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: