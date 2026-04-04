#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Бокстан АЧ-2026: Оразбек Асылқұлов та жартылай финалға шықты

Бокс, Моңғолия, Ұлан-Батор, Азия чемпионаты, Оразбек Асылқұлов, жартылай финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 09:24 Сурет: pixabay
Моңғолия астанасы Ұлан-Баторда өтіп жатқан бокстан Азия чемпионатында қазақ боксшысы Оразбек Асылқұлов (60 кг) жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан бокс федерациясы баспасөз қызметінің мәліметінше, ширек финалда отандасымыз жапон боксшысы Шунсукэ Китамотомен жұдырықтасуы тиіс болған. Алайда, ол жарақатына байланысты рингке шығудан бас тартқан. Осылайша, Асылқұлов Қазақстан қоржынына кемі қола жүлде салып отыр.

Айта кетсек, Ұлан-Батордағы Азия чемпионаты 30 наурызда басталып, 10 сәуірде өз мәресіне жетеді. Жарысқа барлығы 115 ер және 79 қыз боксшы қатысуда.

Бұған дейін өзбекстандық қарсыласын жеңген Махмұд Сабырхан жартылай финалға өткенін жазғанбыз.

Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
17:54, 05 сәуір 2026
Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
Бокстан АЧ-2026: өзбекстандық қарсыласын жеңген Махмұд Сабырхан жартылай финалға өтті
18:28, 03 сәуір 2026
Бокстан АЧ-2026: өзбекстандық қарсыласын жеңген Махмұд Сабырхан жартылай финалға өтті
Бокстан АЧ-2024: Аида Әбікеева да "алтынға" таласатын болды
16:40, 07 желтоқсан 2024
Бокстан АЧ-2024: Аида Әбікеева да "алтынға" таласатын болды
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 сәуір 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 сәуір 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 сәуір 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 сәуір 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
