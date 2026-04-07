Боксшы Оразбек Асылқұлов Азия чемпионатының финалына шықты
Бокстан Қазақстан ерлер құрамасының өкілі Оразбек Асылқұлов Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының алтын медалі үшін жұдырықтасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 60 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында өзбекстандық Абдурахмон Махмуджоновпен қолғап түйістірді.
Үш раунд бойы Оразбек Асылқұлов басымдық танытты. Нәтижесінде 3:2 есебімен жеңіске жетті. Осылайша, жерлесіміз ақтық сынға өтті.
Оқи отырыңыз
