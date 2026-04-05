"Атырау" клубының бас менеджері "Ордабасыға" қарсы матчтан кейін ауруханаға түсті
"Атырау" футбол клубының бас менеджері Мақсат Тұмалиев шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға Қазақстан Премьер-лигасының төртінші турында "Ордабасыға" қарсы өткен матчтан кейін болған.
Тұмалиев Instagram-дағы сторисінде жедел жәрдем көлігінен видео жариялап, футболшыларға үндеу жасады.
Сондай-ақ қан қысымының жоғары екенін көрсететін тонометрді де бөлісті.
"Матчтан кейін жедел жәрдеммен алып бара жатыр. Жігіттер, рақмет, рақмет. Сендер менің қаһармандарымсыңдар", – деді ол.
