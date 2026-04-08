Оқиғалар

Ақын Мұхтар Шаханов ауруханаға түсті

Ақын Мұхтар Шаханов ауруханаға түсті , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 21:33 Сурет: Instagram/mukhtar_shakhanov_official
Қазақстанның халық жазушысы, ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов жансақтау бөліміне түсті. Бұл туралы Мұхтар Шаханов атындағы қордың төрағасы Нұржігіт Ысқақ мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нұржігіт Ысқақ халықты ақынның сауығып кетуі үшін дұға жасап қоюға шақырды.


"Қазір көкеміз 84 жасқа келді. Бірақ, денсаулығы сыр беріп, жансақтау бөлімінде жатыр. Ендеше, құрметті халайық! Көкеміздің тез сауығып, ортамызға оралуы үшін дұға жасап қояйық!",- деп жазды ол.

Ол сондай-ақ, өз сөзінде Шахаовты халықтың қаһарман ақыны, жазушысы, ұлт үшін жанын аямай тер төккен азамат ретінде суреттеді. Оны тек қазақ халқы емес, бүкіл түркі әлемі мойындағанын жазды. Кеңестік жүйенің қылышынан қан тамып тұрған кезінің өзінде басын бәйгеге тігіп, Кремльдің төрінде Желтоқсан оқиғасын әлемге паш еткен ерлігін тебірене есіне алды.

Оқи отырыңыз
Қазақстанға жұмыс сапарымен Ресей Федерациясының Бас прокуроры келді: кездесуде қандай мәселелер талқыланды
22:34, Бүгін
Қазақстанға жұмыс сапарымен Ресей Федерациясының Бас прокуроры келді: кездесуде қандай мәселелер талқыланды
Қазақтың көрнекті ақыны Темірхан Медетбек өмірден өтті
09:09, 10 мамыр 2025
Қазақтың көрнекті ақыны Темірхан Медетбек өмірден өтті
Мемлекет басшысы Мұхтар Мағауиннің отбасы мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады
11:42, 10 қаңтар 2025
Мемлекет басшысы Мұхтар Мағауиннің отбасы мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
22:31, Бүгін
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
22:02, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
21:43, Бүгін
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
21:24, Бүгін
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
