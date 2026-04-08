#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанға жұмыс сапарымен Ресей Федерациясының Бас прокуроры келді: кездесуде қандай мәселелер талқыланды

Қазақстанға жұмыс сапарымен Ресей Федерациясының Бас прокуроры келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 22:34 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
2026 жылғы 7 сәуірде Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов пен Ресей Федерациясының Бас прокуроры Александр Гуцанның кездесуі өтті. Бұл туралы ел прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында қазақстандық қадағалау органының басшысы қонақты прокуратура органдары қызметінің негізгі және басым бағыттарымен таныстырып, жаңа Конституцияда айқындалған оның құқық қорғау рөлін атап өтіп, ең жоғары құндылықтар ретінде бұрынғыдай адам, оның құқықтары мен бостандықтары болып қала беретінін жеткізді.

Ресейлік прокурорлар делегациясы азаптаулардың алдын алу, заңсыз шығарылған активтерді қайтару, сондай-ақ инвесторлардың құқықтарын қорғау бағытындағы жұмыс туралы хабардар етілді.

"Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсетуге, қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға және іздеуде жүрген адамдарды ұстап беруге байланысты халықаралық-құқықтық ынтымақтастық мәселелері қаралды". ҚР Бас прокуратурасы

Сонымен қатар прокурорлық қадағалау процестерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін заманауи цифрлық ақпараттық-талдамалық құралдар таныстырылды.

Кездесу қорытындысы бойынша 2009 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан мен Ресей прокуратуралары арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге әскери прокуратуралардың және активтерді қайтару саласындағы өзара іс-қимылын күшейтуге бағытталған қосымша хаттамаларға қол қойылды.

Соңында тараптар сенімді және кәсіби ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтіп, қылмыстылыққа қарсы күрес, заңдылықты, құқықтық тәртіпті және өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы алдағы бірлескен қадамдарды келісті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның Бас прокуроры балалардың арасындағы суицид толқыны жайында мәлімдеме жасады
12:10, 01 қазан 2024
Қазақстанның Бас прокуроры балалардың арасындағы суицид толқыны жайында мәлімдеме жасады
Бас прокурор Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты пікір білдірді
17:50, 21 қараша 2023
Бас прокурор Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты пікір білдірді
Қазақстанның Бас прокуроры орман өрттері туралы маңызды мәлімдеме жасады
12:29, 23 мамыр 2024
Қазақстанның Бас прокуроры орман өрттері туралы маңызды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
22:31, Бүгін
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
22:02, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
21:43, Бүгін
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
21:24, Бүгін
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: