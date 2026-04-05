Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
Қазақстан ұлттық құрамасының боксшысы Сағындық Тоғамбай Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түсіп, құрлықтық біріншіліктің ширек финалында жеңіске жетті.
1/4 финалда ол Қытай өкілі Ханя Сюэчженьді 4:1 есебімен жеңді.
Осылайша Сағындық Тоғамбай кем дегенде қола жүлдені өз еншісіне жазды.
Айта кетейік, бүгін, 5 сәуірде жартылай финалға Әйгерім Сәттібаева (48 келіге дейін) мен Сабыржан Аққалықов (75 келіге дейін) та шықты.
Оқи отырыңыз
