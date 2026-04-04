#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Айбек Оралбай бокстан Азия чемпионатының 1/2 финалына өтті

Айбек Оралбай, Моңғолия, бокс, Азия чемпионаты , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 16:53 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан құрамасының өкілі Айбек Оралбай Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 90 келіден жоғары салмақтың ширек финалында өзбекстандық Арман Махановпен кездесті.

Үш раундтың қорытындысы бойынша Айбек Оралбай 4:1 есебімен басым түсті. Осылайша ол кем дегенде қола медальді өзіне қамтамасыз етті.

Айта кетейік, бұған дейін Ертуған Зейнуллинов (65 келіге дейін), Валентина Хальзова (75 келіге дейін) жартылай финалға өткен болатын. Сондай-ақ Оразбек Асылқұлов (60 келіге дейін) қарсыласы жарыстан бас тартқанына байланысты тікелей жартылай финалға шықты.

Ал Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) және Лаура Есенкелді (65 келіге дейін) жарыс жолын аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: