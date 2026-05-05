Мбаппе мен Куртуа Барселонаға қарсы матчта "Реалға" көмекке келуі мүмкін
Бельгиялық қақпашының алдағы Барселонаға қарсы ойында Эль-классико сапында өнер көрсету ықтималдылығы мәселесі қазірдің өзінде шешіліп қойған, өйткені ол өз әріптестерімен бірге жаттығуға да кірісіп үлгерді.
Айта кетсек, Куртуа жамбас жарақатына байланысты бір айдан астам уақыт ойыннан жырақтап қалған болатын және УЕФА Чемпиондар Лигасының маңызды матчтарына да қатыса алмады.
Сурет: Instagram/ReaLmadrid
Санының жоғарғы әрі артқы бөлігіндегі жарақатына байланысты ем-шара алып жатқан Килиан Мбаппеге келетін болсақ, оның "Барсаға" қарсы ойынға қатысуы, әзірге толыққанды шешілмеді. Бұл реттегі түпкілікті шешім 6 мамырда өтетін қосымша тексеру қорытындылары жарияланғанда белгілі болады.
Форвардтың өзі "Реалдың" жаттығу базасында жекелей дайындалуда.
Екі апта бұрын француз футболшысы маусымның қалған бөлігіне де қатыса алмауы мүмкін деген болжам жарияланған болды.