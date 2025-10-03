#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды

Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының &quot;Қайратқа&quot; қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 09:27 Сурет: Instagram/k.mbappe
"Реал Мадридтің" француздық шабуылшысы Килиан Мбаппе Чемпиондар Лигасындағы аптаның үздік ойыншысы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

30 қыркүйекте Мбаппе Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің 2-турында қазақстандық "Қайратпен" (5:0) хет-трик жасады.

sportarena.kz дерегі бойынша, марапат үшін күресте Мбаппе "Манчестер Сити" шабуылшысы Эрлинг Холандтан, "Будё-Глимт" футболшысы Дженс Петтер Хеугеден және "Наполи" ойыншысы Расмус Хойлундтан басым түсті.

Қазіргі уақытта Мбаппе ағымдағы маусымда құрама сапында тоғыз матч өткізіп, 13 гол соқты және бір пас берді.

Қазір Килиан Чемпиондар Лигасының осы ұтыс ойынының бомбардирлерінің тізімінде бес голмен көш бастап тұр. Гарри Кейн, Майкл Олис (екеуі де "Бавария"), сондай-ақ Джонатан Буркардт ("Айнтрахт") төрт голдан соқты.

Бұған дейін "Реал" ойыншысы қазақстандық бозбалаға өзінің киімін сыйға тартқандығын жазған болатынбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Атырауда мас ер адам полиция формасында көлік айдап, жедел жәрдем ішінде төбелес шығарды
10:02, Бүгін
Атырауда мас ер адам полиция формасында көлік айдап, жедел жәрдем ішінде төбелес шығарды
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
16:40, 02 қазан 2025
Айжан Байзақова желідегі алып-қашпа әңгімеге нүкте қойды
Алматыға келген ресейлік блогерлер шытырман оқиғаға тап болды
15:32, 02 қазан 2025
Алматыға келген ресейлік блогерлер шытырман оқиғаға тап болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: