Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
Сурет: Instagram/k.mbappe
"Реал Мадридтің" француздық шабуылшысы Килиан Мбаппе Чемпиондар Лигасындағы аптаның үздік ойыншысы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
30 қыркүйекте Мбаппе Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің 2-турында қазақстандық "Қайратпен" (5:0) хет-трик жасады.
sportarena.kz дерегі бойынша, марапат үшін күресте Мбаппе "Манчестер Сити" шабуылшысы Эрлинг Холандтан, "Будё-Глимт" футболшысы Дженс Петтер Хеугеден және "Наполи" ойыншысы Расмус Хойлундтан басым түсті.
Қазіргі уақытта Мбаппе ағымдағы маусымда құрама сапында тоғыз матч өткізіп, 13 гол соқты және бір пас берді.
Қазір Килиан Чемпиондар Лигасының осы ұтыс ойынының бомбардирлерінің тізімінде бес голмен көш бастап тұр. Гарри Кейн, Майкл Олис (екеуі де "Бавария"), сондай-ақ Джонатан Буркардт ("Айнтрахт") төрт голдан соқты.
Бұған дейін "Реал" ойыншысы қазақстандық бозбалаға өзінің киімін сыйға тартқандығын жазған болатынбыз.
