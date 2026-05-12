Спорт

Қазақстандық ауыр атлеттер Мысырдағы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды

Қазақстандық ауыр атлеттер Мысырдағы әлем чемпионатында бес медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 17:44 Сурет: olympic.kz
Мысырдың Исмаилия қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында 2026 жылғы әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы халықаралық додада бес медаль жеңіп алды. Барлық жүлде 88 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде олжаланды.

Жұлқа көтеру сайысында Әлихан Әскербай 161 келіні бағындырып, күміс медаль иеленді. Ал серпе көтеруде Ерасыл Сәулебеков 199 келімен топ жарды. Бұл жаттығуда Әскербай 194 келіні көтеріп, қола жүлдеге қол жеткізді.

Қос спортшы қоссайыс қорытындысында да үздіктер қатарынан көрінді. Ерасыл Сәулебеков 356 келі нәтижемен күміс медаль алса, Әлихан Әскербай 355 келімен үшінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, 65 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Бейбарыс Ерсейіт жұлқа көтеруде 131 келіні еңсеріп, жасөспірімдер арасындағы әлем рекордын жаңартты.

Айдос Қали
Талдықорғанда ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды
Талдықорғанда ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды
Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алты медаль жеңіп алды
Қазақстандық жеңіл атлеттер жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алты медаль жеңіп алды
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
