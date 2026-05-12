Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысады
Шанхайда (Қытай) рапирамен семсерлесуден Гран-при сериясының турнирі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста бес спортшыдан құралған Қазақстан құрамасы бақ сынайды.
Құрамға София Актаева, Ғалым Нұрымов, Алина Гноева, Күлжан Түсіпбекова және Тимофей Семёнов енді.
Турнир 15-17 мамыр аралығында өтеді.
