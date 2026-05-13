Күрестен Қазақстан іріктеу чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
Ірі республикалық турнирдің алғашқы жарыс күнінде грек-рим күресінің балуандары бес салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтады.
55 келіге дейін
1. Алпамыс Дастанбек (Қызылорда облысы)
2. Арсен Жұма (Ақтөбе облысы)
3. Марлан Мұқашев (Астана)
3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)
67 келіге дейін
1. Бағдат Сабаз (Астана)
2. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)
3. Дінмұхамед Қошқар (Жамбыл облысы)
3. Динислам Сағитжан (Ақтөбе облысы)
72 келіге дейін
1. Мәди Данелов (Алматы облысы)
2. Данияр Қаленов (Солтүстік Қазақстан облысы)
3. Мерей Бекенов (Шығыс Қазақстан облысы)
3. Әділхан Сатаев (Шымкент)
87 келіге дейін
1. Шамиль Ожаев (Алматы)
2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)
3. Нұрсұлтан Тұрсынов (Ақмола облысы)
3. Ислам Евлоев (Солтүстік Қазақстан облысы)
130 келіге дейін
1. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)
2. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)
3. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)
3. Асылбек Жәнібекұлы (Ақтөбе облысы)
Айта кетейік, Кубок қорытындысы бойынша алдағы ірі халықаралық жарыстарға қатысатын ұлттық құраманың тізімі жасақталады.