#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Спорт

Күрестен Қазақстан іріктеу чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды

Күрестен Қазақстан іріктеу чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 17:03 Сурет: United world wrestling
Алматыда күрес түрлерінен Қазақстан кубогы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ірі республикалық турнирдің алғашқы жарыс күнінде грек-рим күресінің балуандары бес салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтады.

55 келіге дейін

1. Алпамыс Дастанбек (Қызылорда облысы)

2. Арсен Жұма (Ақтөбе облысы)

3. Марлан Мұқашев (Астана)

3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)

67 келіге дейін

1. Бағдат Сабаз (Астана)

2. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)

3. Дінмұхамед Қошқар (Жамбыл облысы)

3. Динислам Сағитжан (Ақтөбе облысы)

72 келіге дейін

1. Мәди Данелов (Алматы облысы)

2. Данияр Қаленов (Солтүстік Қазақстан облысы)

3. Мерей Бекенов (Шығыс Қазақстан облысы)

3. Әділхан Сатаев (Шымкент)

87 келіге дейін

1. Шамиль Ожаев (Алматы)

2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)

3. Нұрсұлтан Тұрсынов (Ақмола облысы)

3. Ислам Евлоев (Солтүстік Қазақстан облысы)

130 келіге дейін

1. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)

2. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)

3. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)

3. Асылбек Жәнібекұлы (Ақтөбе облысы)

Айта кетейік, Кубок қорытындысы бойынша алдағы ірі халықаралық жарыстарға қатысатын ұлттық құраманың тізімі жасақталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ескек есу слаломынан Қытайдағы Азия чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі
19:13, Бүгін
Ескек есу слаломынан Қытайдағы Азия чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі
Күрестен Қазақстан Кубогының алғашқы жеңімпаздары белгілі болды
17:48, 12 қараша 2024
Күрестен Қазақстан Кубогының алғашқы жеңімпаздары белгілі болды
Таэквондодан Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
10:41, 21 қараша 2024
Таэквондодан Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
20:53, Бүгін
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
20:26, Бүгін
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
20:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
19:33, Бүгін
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: