Ескек есу слаломынан Қытайдағы Азия чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі
Бүгін, 13 мамырда Қытайдың Сяси қаласында ескек есу слаломынан Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған байрақты бәсекеде ел намысын төменде көрсетілген спортшылар қорғайды.
Каноэ слалом
- Қуаныш Еренғаипов
- Александр Куликов
- Тимур Рынк
- Алуа Мәулетқан
- Анастасия Ананьева
- Влада Тараданова
- Есеня Королева
Каяк-кросс
- Иманғали Мәмбетов
- Владислав Рябко
- Александр Коробов
- Екатерина Таранцева
Айта кетейік, сары құрлық біріншілігі 16 мамырға дейін жалғасады.
