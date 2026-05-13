Спорт

Ескек есу слаломынан Қытайдағы Азия чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі

Ескек есу слаломынан Қытайдағы Азия чемпионаты: ұлттық құраманың тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 19:13
Бүгін, 13 мамырда Қытайдың Сяси қаласында ескек есу слаломынан Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған байрақты бәсекеде ел намысын төменде көрсетілген спортшылар қорғайды.

Каноэ слалом

  • Қуаныш Еренғаипов
  • Александр Куликов
  • Тимур Рынк
  • Алуа Мәулетқан
  • Анастасия Ананьева
  • Влада Тараданова
  • Есеня Королева

Каяк-кросс

  • Иманғали Мәмбетов
  • Владислав Рябко
  • Александр Коробов
  • Екатерина Таранцева

Айта кетейік, сары құрлық біріншілігі 16 мамырға дейін жалғасады.

Айдос Қали
