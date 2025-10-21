#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан құрамасы академиялық ескек есуден Азия чемпионатында бес медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы академиялық ескек есуден Азия чемпионатында бес медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 18:10 Сурет: olympic.kz
Вьетнамның Хайфон қаласында академиялық ескек есуден ересектер арасындағы Азия чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған додада Қазақстан құрамасы 2 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды.

Күміс медаль иегерлері:

W8+

Медина Қоңырбаева

Варвара Белоногова

Анжела Полянина

Анастасия Кулинич

Мелани Жакупова

Екатерина Носкова

Тамара Первушкина

Валентина Волкодавова

Мария Лебедева

Lw4x

Мария Чернец

Екатерина Носкова

Роза Кеңес

Ирина Чудина

Жарысты қола жүлдемен аяқтаған спортшылар:

Lw1x

Мария Чернец

Lm1x

Артем Матусевич

M2х

Владислав Яковлев

Иван Чернухин

Айта кетейік, құрлық біріншілігіне 18 елден 232 спортшы қатысты.

Айдос Қали
Мәтіндегі қате: