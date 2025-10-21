Қазақстан құрамасы академиялық ескек есуден Азия чемпионатында бес медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Вьетнамның Хайфон қаласында академиялық ескек есуден ересектер арасындағы Азия чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған додада Қазақстан құрамасы 2 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды.
Күміс медаль иегерлері:
W8+
Медина Қоңырбаева
Варвара Белоногова
Анжела Полянина
Анастасия Кулинич
Мелани Жакупова
Екатерина Носкова
Тамара Первушкина
Валентина Волкодавова
Мария Лебедева
Lw4x
Мария Чернец
Екатерина Носкова
Роза Кеңес
Ирина Чудина
Жарысты қола жүлдемен аяқтаған спортшылар:
Lw1x
Мария Чернец
Lm1x
Артем Матусевич
M2х
Владислав Яковлев
Иван Чернухин
Айта кетейік, құрлық біріншілігіне 18 елден 232 спортшы қатысты.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript