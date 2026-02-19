#Референдум-2026
Спорт

Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Азия чемпионатында 11 медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Азия чемпионатында 11 медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 19:55 Сурет: olympic.kz
Үндістанның Нью-Дели қаласында нысана көздеуден Азия чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы құрлық біріншілігінде 11 медаль (4 алтын, 4 күміс, 3 қола) жеңіп алды.

София Шульженко әйелдер арасындағы жекелей сында 50 метр қашықтықтан үш қалыпта ату бағдарламасында топ жарып, Азия және әлем рекордын жаңартты. Сонымен қатар Қазақстанның әйелдер құрамасы осы бағдарлама бойынша командалық сайыста да бірінші орынды иеленді.

Сондай-ақ әйелдер құрамасы пневматикалық винтовкамен 10 метрге атудан қола жүлдегер атанды.

Шағын калибрлі винтовкамен атудан Елизавета Безрукова да алтын жүлдеге қол жеткізді. Ал Ислам Сәтпаев пневматикалық винтовкамен 50 метр қашықтықтан жатып ату жаттығуында чемпион атанды. Осы бағдарламада Никита Шахторин күміс жүлдеге ие болды.

Пневматикалық тапаншамен 10 метрге атудан Валерий Рахымжан күміс медаль жеңіп алды. Сондай-ақ Никита Чирюкин тапаншамен 25 метр қашықтықтан жылдам ату сайысында екінші нәтиже көрсетті.

Командалық есепте пневматикалық тапаншамен 10 метрге оқ атуда Қазақстан құрамасы (Валерий Рахымжан, Кирилл Федькин, Эльдар Иманқұлов) қола жүлдеге ие болды. Ал пневматикалық винтовкамен 10 метрге атудан командалық сайыста Никита Шахторин, Константин Малиновский және Ислам Сәтпаев күміс медаль жеңіп алды.

Сонымен қатар ерлер құрамасы шағын калибрлі тапаншадан 25 метрге оқ атуда үшінші орынға жайғасты. Бұл жолы команда сапында Никита Чирюкин, Кирилл Федькин, Артемий Кабаков өнер көрсетті.

Айдос Қали
