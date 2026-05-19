Спорт

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ташкенттегі турнирді бес жүлдемен аяқтады

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ташкенттегі WTT Youth Contender турнирін бес жүлдемен аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 19:31 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы үстел теннисінен Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінде бес медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама жарысты бір алтын, бір күміс және үш қола жүлдемен аяқтады.

Жәния Бекмұхамбетова U13 санатында чемпион атанды. Ал Назерке Болатбек U11 жас санаты бойынша күміс медаль иеленді.

Мария Лукьянова (U15), Адель Вебер және Дагир Данияров (U11) турнирді қола жүлдемен қорытындылады.


