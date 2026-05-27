Спорт

Қазақстанның жоғары білім жүйесіне дзюдо бағдарламасы енгізіледі

Сурет: gov.kz
Бүгін ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжатқа ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек пен IJF президенті Мариус Визер қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның баспасөз қызметінің хабарлауынша, меморандум студенттер арасында дзюдоны дамыту мен кеңінен насихаттауға бағытталған бірлескен бастамаларды жүзеге асыруды көздейді. Сонымен қатар құжат спорттық инфрақұрылымды жетілдіруді, спорттық резерв даярлауды, дене шынықтыру және спорт саласындағы оқытушылар мен мамандардың біліктілігін арттыруды қамтиды.

"Ынтымақтастық аясында дзюдо бағдарламаларын жоғары оқу орындары мен колледждердің білім беру үдерісіне кезең-кезеңімен енгізу, жарыстар ұйымдастыру, студенттік лигалар құру және спорттық инфрақұрылымды дамыту жоспарланып отыр. Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға, спорттық құрал-жабдықтармен, татамимен және дзюдомен айналысуға арналған арнайы экипировкамен қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады", – делінген хабарламада.

Бағдарламаның операторы ретінде Jenys International Sports Foundation қоры айқындалды. Қор жобаны қаржыландырып, оны іске асыру жұмыстарын үйлестіреді.

Тараптар меморандумды іске асыру бұқаралық спортты дамытудағы маңызды қадам болатынын және жастарды дзюдомен айналысуға әрі салауатты өмір салтын ұстануға ынталандыратын қосымша мүмкіндіктер қалыптастыратынын атап өтті.

Айдос Қали
Саясат Нұрбек
19:30, 06 ақпан 2024
Саясат Нұрбек ғылым және жоғары білім министрі лауазымына тағайындалды
Кездесу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Халықаралық дзюдо федерациясының президенті, Мариус Визер
17:05, 30 қазан 2024
Тоқаев Халықаралық дзюдо федерациясының президентін "Достық" орденімен марапаттады
Қытай мен Қазақстан арасындағы білім саласы дамып, ынтымақтастық орнады
12:49, 30 қаңтар 2024
Қазақстандықтар Қытайдың қай университеттерінде грантқа түсіп, жоғары білім ала алады
