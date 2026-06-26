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Спорт

Денис Сергиенко маунтинбайктан Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Денис Сергиенко маунтинбайктан Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 21:37 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының маунтинбайк спортшысы Денис Сергиенко Ташкент қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы XCO дисциплинасында 1 сағат 24 минут 47 секунд нәтиже көрсетіп, мәреге екінші болып жетті.

Алтын медальді Рики Китабаяси (Жапония) жеңіп алса, үздік үштікті Юань Цзиньвэй (Қытай) түйіндеді.

Айта кетейік, бұған дейін жастар санатында Юлия Ли XCO және XCC дисциплиналарында екі қола медаль жеңіп алған болатын.

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Айдос Қали
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