#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
Спорт

"Бізде бітпеген іс бар": Жәнібек Әлімханұлы Канелоға үндеу жасады

&quot;Бізде бітпеген іс бар&quot;: Жәнібек Әлімханұлы Канелоға үндеу жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 10:36 Сурет: Instagram/janibek_alimkhanuly
Жеңілістің не екенін білмейтін қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы салмақ дәрежесін ауыстыру туралы шешім қабылдап, аты аңызға айналған мексикалық боксшы Сауль Альваресті жекпе-жекке шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 2026 жылғы 21 шілдеде Instagram парақшасындағы Stories бөлімінде испан және қазақ тілдерінде қысқа үндеу жариялады.

"Канело сенің салмағыңа келдім! Бізде бітпеген іс бар", – деп жазды қазақстандық былғары қолғап шебері.

"Бізде бітпеген іс бар": Жәнібек Әлімханұлы Канелоға үндеу жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 10:36

Сурет: Instagram/janibek_alimkhanuly

Бұл ретте, WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы ресми түрде екінші орта салмақ дәрежесіне ауысқанын жариялап, алдағы жоспары туралы айтты.

"Орта салмақты біраз шулатып, екі бірдей Әлем чемпионы титулын иелендік! Qazaq style-ды осы салмақта әлемдік аренаға алып шықтық. Орта салмақ боксшыларының түнгі қорқынышы атандық. Талай қызықтар мен қиындықтарды, қуаныштар мен сәтсіздіктерді де осы салмақта бастан өткердік! Осы салмақта әнұран шырқатып, көк ту желбіреттік! Жанкүйерлерге естен кетпес өнер көрсетіп, жарқын нокауттар сыйладық!", – деп жазды Әлімханұлы.

Боксшының айтуынша, салмақ дәрежесін ауыстыру туралы шешім командасымен, промоутерімен және менеджерімен бірлесіп қабылданған.

"Енді осы ісімізді суперорта салмақта жалғастырамыз! Осы салмақта біраз атақты боксшылар бар. Менің салмағымда болғандар қазір осы суперорта салмақта өнер көрсетіп, чемпион атануда. Соларды біраз қинайық. Бұрыннан айтып жүретініміздей, біз 3-4 салмақтың чемпионы боламыз, бұйыртса! Ал, жанкүйерлер! Суперорта салмаққа қош келдік!",- делінген спортшының жазбасында.

Айта кетейік, "Qazaq Style" лақап атымен танымал Жәнібек Әлімханұлы соңғы жекпе-жегін 2025 жылдың көктемінде Астанада өткізіп, Конго өкілі Ануэль Нгамиссенгені нокаутпен жеңген. Ал 3 желтоқсанда оның ағзасынан мельдоний табылып, соның салдарынан тарихи жекпе-жегі өтпей қалды. Одан екі апта өткен соң Жәнібек Әлімханұлы әлемнің үздік орта салмақтағы боксшыларының рейтингінен шығарылды.

Бұған дейін Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков допинг дауына қатысты пікір білдіріп, IBF ұйымының Жәнібек Әлімханұлын әлем чемпионы атағынан айыру туралы шешіміне өз бағасын берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Водительское удостоверение, водительские права
10:55, Бүгін
ІІМ жүргізушілерге үндеу жасады: 25 тамызға дейін не істеу керек
Жәнібек Әлімханұлы
03:10, 14 қазан 2023
"Дайынбыз". Жәнібек Әлімханұлы Гуальтиеримен жекпе-жегінің алдында мәлімдеме жасады
Ресми түрде: Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпиондық белбеуінен бас тартты
09:52, 21 шілде 2026
Ресми түрде: Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпиондық белбеуінен бас тартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Ульберг
12:31, Бүгін
UFC может ввести временный пояс в полутяжёлом весе
Мужская сборная Казахстана по волейболу
12:14, Бүгін
Сборная Казахстана по волейболу с победы начала выступление на чемпионате Центральной Азии
Колби и Белал
11:56, Бүгін
Ковингтон будет защищать титул лиги RAF против Мухаммада
Российское СМИ сделало прогноз на матч &quot;Омония&quot; - &quot;Кайрат&quot; в ЛЧ
11:48, Бүгін
"Кайрат" не проиграет "Омонии" в Лиге чемпионов УЕФА - мнение из России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: