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Спорт

Анна Данилина US Open турнирін сәтті бастады

Анна Данилина US Open турнирін сәтті бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 09:05 Сурет: ktf.kz
Әйелдер арасындағы жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы Анна Данилина маусымдағы соңғы "Үлкен дулыға" санатындағы турнир — АҚШ ашық чемпионатының бірінші айналымында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік рейтингте алтыншы орында тұрған Данилина US Open турнирінде сербиялық Александра Круничпен жұптасып өнер көрсетуде. Қазақстан-Сербия дуэті турнирде үшінші нөмірмен тіркелген. Бірінші айналымда олар чилилік Алекса Гуарачи мен мысырлық Маяр Шерифке қарсы ойнады.

Кездесу екі сетке созылып, Анна мен Александраның 7:5, 7:6 (9:7) есебімен жеңісімен аяқталды.

Теннисшілер хард кортта тура 2 сағат өткізді. Осы уақыт ішінде Данилина мен Крунич бірде-бір эйс жасамады, үш қос қателік жіберіп, 12 брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

Екінші айналымда Қазақстан-Сербия жұбы Татьяна Мария (Германия)/Зейнеп Сөнмез (Түркия) және Екатерина Александрова/Талия Гибсон (Австралия) жұптары арасындағы кездесудің жеңімпаздарымен ойнайды.

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Айдос Қали
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