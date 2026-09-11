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Спорт

Қазақстан құрамасын Азия ойындарына шығарып салып, спортшыларға Мемлекеттік ту табысталды

Қазақстан құрамасын Азия ойындарына шығарып салып, спортшыларға Мемлекеттік ту табысталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 18:57 Сурет: Zakon.kz
11 қыркүйекте Астанада ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиынының қорытынды кезеңінде спортшыларды ХХ жазғы Азия ойындарына шығарып салу және оларға Мемлекеттік туды табыстау рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Туризм және спорт министрінің айтуынша, бүгін Жапонияға Қазақстанның екі ұлттық құрамасы аттанады. Ал қалған қазақстандық спортшылардың барлығы Нагоя қаласында жүр.

"Олар онда үш аптадан бері жаттығып, Азия ойындарына дайындалып жатыр. Бұл спортшылардың жергілікті жағдайға бейімделіп, жарыс кестесіне қиындықсыз кірісуі үшін қажет. Біз спортшыларды шығарып салып, еліміздің Мемлекеттік туын Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметовке және жас теннисші, үстел теннисі бойынша ұлттық құрама өкілі Сарвиноз Миркадироваға табыстадық. Команданың жігері жоғары. Бұл Азия ойындарына Азияның 45 елінен шамамен 13 мың спортшы қатысады", – деді Ербол Мырзабосынов.

Оның айтуынша, бұған дейінгі Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 10 алтын медаль жеңіп алып, жалпы командалық есепте 11-орын алған. Алайда министр алдағы жарыста командаға бұл нәтижені жақсарту міндеті қойылғанын атап өтті.

"Әрине, қазір медаль саны бойынша нақты болжам жасамаймыз. Әр федерацияның, әр жаттықтырушы мен спортшының өз міндеті бар. Олар соңғы жылдардағы Азия және әлем чемпионаттарындағы нәтижелерді талдау негізінде белгіленді. Соған сәйкес федерациялар, клубтар мен жаттықтырушыларға міндеттемелер жүктелді. Біз қойылған міндеттерді бірлесіп орындауға күш саламыз", – деп толықтырды ол.

Айта кетейік, ХХ жазғы Азия ойындары 2026 жылғы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Нагоя қаласында өтеді. Жарыста 469 медаль жиынтығы сарапқа салынады.

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Айдос Қали
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