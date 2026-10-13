Жібек Құламбаева Португалиядағы турнирде жеңіске жете алмады
Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева Португалияның Лиссабон қаласында өткен "Челленджер" сериясындағы турнирдің жұптық сынының ширек финалына өте алмады. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.
Sportarena.kz сайтының жазуынша, Португалиядағы жарыста Құламбаева Латвия өкілі Дарья Семенистаямен жұп болып өнер көрсетті.
Бірінші айналымда олар Грекия өкілі Марта Матула мен Италия теннисшісі Джорджия Педонеге қарсы ойнады. Кездесу 1 сағат 15 минутқа созылып, Матула мен Педоне үш сет қорытындысы бойынша 6:4, 0:6, 10:7 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, Қазақстан мен Латвия теннисшілерінен құралған жұп турнирдегі өнерін аяқтады. Бұған дейін теннисшілер кәсіби деңгейде бір-бірімен кездесіп көрмеген.
Қазіргі уақытта WTA рейтингінде Құламбаева жекелей сында 475-орында тұрса, Семенистая 131-орында орналасқан.