Бублик пен Рахмонов Алматыда көз арбасу өткізді
Сурет: Instagram/almatyopen
Қазақстандық теннисші Александр Бублик пен UFC-дің жеңіліс көрмеген жауынгері Шавкат Рахмонов Алматыда көз арбасып, әзіл-қалжыңға толы сәт ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымының жазуынша, Александр Бублик пен Шавкат Рахмонов Almaty Open 2026 турнирінің іріктеу кезеңі кезінде спортшыларға арналған дәлізде кездескен.
Олар бір-бірімен амандасып, жекпе-жек спорт түрлеріне тән көз арбасу рәсімін әзіл түрінде қайталаған.
Теннисші Бублик бұл тәжірибеге қатысты пікір білдірді.
"Бұл өте күлкілі. Мен мұны бұрын-соңды жасап көрмеппін. Жақсы болды, әйтеуір кейін бір-бірімізбен төбелеспейміз", – деді ол.
Ерлер арасындағы ATP 250 санатындағы Almaty Open 2026 турнирі Алматыда 12-19 қазан аралығында өтеді. Бублик жарысты екінші айналымнан бастайды. Оның қарсыласы венгриялық Фабиан Марожан мен қазақстандық Тимофей Скатов арасындағы кездесудің жеңімпазы болады.
Бұған дейін Елена Рыбакина Қытайдағы титулын қорғау алдында маңызды мәлімдеме жасағаны хабарланған болатын.
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