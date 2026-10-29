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Спорт

Қазақстандық семсерлесушілер жастар арасындағы Азия чемпионатында үш медаль жеңіп алды

Қазақстандық семсерлесушілер жастар арасындағы Азия чемпионатында үш медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:40 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Бахрейннің Манама қаласында өтіп жатқан семсерлесуден жастар арасындағы Азия чемпионатында үш медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шпагадан ерлер арасындағы жекелей сайыста Кирилл Проходов алтын медаль жеңіп алды.

Финалда қазақстандық спортшы Гонконг өкілі Вонг Пак Юмен кездесіп, 15:12 есебімен жеңіске жетті.

Қайша Жәнібек күміс жүлдеге қол жеткізді. Ол сабля бәсекесінің финалында Гонконг спортшысы Джейн Саммер Ситке 8:15 есебімен есе жіберді. Ал Диляра Исабекова жарысты үшінші орынмен аяқтады.

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Айдос Қали
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