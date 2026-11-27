Бокстан әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың алғашқы қарсыластары белгілі болды
Жеребенің нәтижесі бойынша қазақстандық боксшылардың алғашқы қарсыластары анықталды.
Ерлер
50 келі. 1/4 финал
Даниял Сәбит - Шодиержон Меликузиев (Өзбекстан)
70 келі. 1/4 финал
Фарух Тоқтасынов - Ихтиер Нишинов (Қырғызстан)
75 келі. 1/4 финал
Аман Қонысбеков - Сергей Сергеев (Ресей)
80 келі. 1/4 финал
Өнер Сейілхан - Алмаз Орозбеков (Қырғызстан)
85 келі. 1/2 финал
Сұлтанбек Айбарұлы жартылай финалда Идар Занилов (Ресей) пен Норбек Абдуллаевтың (Өзбекстан) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен жұдырықтасады.
90 келі. 1/2 финал
Дәулет Төлемісов - Харш Чаудхари (Үндістан)
Әйелдер
57 келі. 1/4 финал
Карина Ибрагимова - У Ши И (Қытайлық Тайбэй)
70 келі. 1/4 финал
Бақыт Сейдіш - Ян Лю (Қытай)
75 келі. 1/4 финал
Шұғыла Нәлібай - Елена Гапышина (Ресей)
80 келі. 1/4 финал
Валерия Аксенова - Найна (Үндістан)
+80 келі. 1/2 финал
Дина Исламбекова - Альфия Пазан (Үндістан)