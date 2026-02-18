#Референдум-2026
Технология

Джеки Чанның бақталасы пайда болды

Джеки Чанның бақталасы пайда болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 12:15 Сурет: interestingengineering
Жақында Agibot компаниясы соғыс техникаларын сәтті меңгерген адам тәріздес Expedition A3 роботын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Interesting Engireeng басылымының жазуынша, робот кунг-фу техникасын жақсы меңгерген:

"Бейнежазбадағы жекпе-жек оның тепе-теңдік, үйлестіру және динамикалық қозғалыс қабілеттерін көрсетеді, адам тәрізді робототехниканы нақты ептілік пен динамикалық жауынгерлік қозғалыстарға жақындатады", – дейді сарапшылар.

Робот икемді белді қоса алғанда, толық қозғалыс еркіндігіне ие. Аяқтың жеңіл экзоскелеттік дизайны тұрақтылық пен ептілікті арттырады.

Жасанды интеллекттің сериялық өндірісі осы жылға жоспарланған.

Бұған дейін АҚШ-тың Калифорния штатында алғашқы ұшатын автокөліктің өндірісі басталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
13:01, Бүгін
Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
Джеки Чанның Алматыға неге келгені белгілі болды
17:21, 06 қазан 2025
Джеки Чанның Алматыға неге келгені белгілі болды
Джеки Чанның көптен күткен "Аңыз" фильмінің саундтрегін Димаш Құдайберген орындады
09:37, 13 шілде 2024
Джеки Чанның көптен күткен "Аңыз" фильмінің саундтрегін Димаш Құдайберген орындады
