Джеки Чанның бақталасы пайда болды
Сурет: interestingengineering
Жақында Agibot компаниясы соғыс техникаларын сәтті меңгерген адам тәріздес Expedition A3 роботын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Interesting Engireeng басылымының жазуынша, робот кунг-фу техникасын жақсы меңгерген:
"Бейнежазбадағы жекпе-жек оның тепе-теңдік, үйлестіру және динамикалық қозғалыс қабілеттерін көрсетеді, адам тәрізді робототехниканы нақты ептілік пен динамикалық жауынгерлік қозғалыстарға жақындатады", – дейді сарапшылар.
Робот икемді белді қоса алғанда, толық қозғалыс еркіндігіне ие. Аяқтың жеңіл экзоскелеттік дизайны тұрақтылық пен ептілікті арттырады.
Жасанды интеллекттің сериялық өндірісі осы жылға жоспарланған.
Бұған дейін АҚШ-тың Калифорния штатында алғашқы ұшатын автокөліктің өндірісі басталғанын жазғанбыз.
