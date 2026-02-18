#Референдум-2026
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичиді Жапонияның Премьер-министрі лауазымына қайта сайлануымен құттықтады. Президент Жапонияны еліміздің Азиядағы басты серіктестерінің бірі ретінде атап өтті. Сонымен қатар достық пен өзара түсіністікке негізделген кеңейтілген стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында ұдайы нығая беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичидің аса жауапты қызметіне табыс, ал жапон халқына құт-береке тіледі., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 13:01 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 18 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичиді Жапонияның Премьер-министрі лауазымына қайта сайлануымен құттықтады.

Президент Жапонияны еліміздің Азиядағы басты серіктестерінің бірі ретінде атап өтті. Сонымен қатар достық пен өзара түсіністікке негізделген кеңейтілген стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында ұдайы нығая беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичидің аса жауапты қызметіне табыс, ал жапон халқына құт-береке тіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
