Оқиғалар

Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 16:01 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 15 тамызда Ақорда таратқан мәліметтен белгілі болды. 

"Бұл күн үнді халқының мызғымас рухы мен мемлекеттік құрылыс, экономикалық даму және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жолындағы тамаша жетістіктерін көрсетеді", – деп жазылған жеделхатта.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Үндістан арасындағы қарым-қатынас сипатын оң бағалап, екі елдің стратегиялық серіктестігі алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев қазан айында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуі мүмкін екенін жазған болатынбыз. 

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
